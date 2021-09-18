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В Минкульте рассказали о «провокационной» сцене в фильме «Искушение»

Елена Прошина
49 минут назад

Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм «Искушение» режиссера Пола Верховена из-за «провокационной» сцены. Об этом изданию «Подъем» заявила пресс-секретарь ведомства Анна Усачева

В Минкульте рассказали о «провокационной» сцене в фильме «Искушение»
Фото: Belga Films Fund (2021)Belga Films Fund (2021)

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Согласно текста министерского приказа об отказе в разрешении на прокат фильма в России, компания Capella Film не получит прокатного удостоверения на основании подпункта российских Правил выдачи прокатных удостоверений.

Ранее фильм «Искушение» номинировался на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Ожидалось, что в российский прокат кинолента выйдет 7 октября.

В ней снялись такие актрисы как Виржиния Эфир, Дафна Патакия и Шарлотта Рэмплинг. Сюжет картины повествует о католической монахине XVII века Бенедетте, живущей в монастыре. Женщину обуревают религиозные и эротические видения. По ходу действия ленты, она влюбляется в юную послушницу. Сценарий фильма написан по мотивам книги Джудит Браун «Нескромные поступки: жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения».

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