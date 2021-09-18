В Минкульте рассказали о «провокационной» сцене в фильме «Искушение»

Согласно текста министерского приказа об отказе в разрешении на прокат фильма в России, компания Capella Film не получит прокатного удостоверения на основании подпункта российских Правил выдачи прокатных удостоверений.

В ней снялись такие актрисы как Виржиния Эфир, Дафна Патакия и Шарлотта Рэмплинг. Сюжет картины повествует о католической монахине XVII века Бенедетте, живущей в монастыре. Женщину обуревают религиозные и эротические видения. По ходу действия ленты, она влюбляется в юную послушницу. Сценарий фильма написан по мотивам книги Джудит Браун «Нескромные поступки: жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения».