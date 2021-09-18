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Родственник рассказал о жизни воронежского стрелка до убийства семьи

Ювелина Бернст
1 час назад

Подробности жизни Виктора Мирского, задержанного за убийство семьи и нападение на отделение полиции под Воронежем, раскрыл муж его сестры Владимир. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Родственник рассказал о жизни воронежского стрелка до убийства семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у Мирского было оружие, поскольку он занимается охотой. В течение двух последних лет он также начал покупать военное снаряжение – берцы, униформа, бронежилет - но не распространялся об этом. Что касается имевшихся у него гранат, об этом родственники не знали.

При этом, по словам собеседника, Мирский был не конфликтным человеком, хоть и скрытным. Единственная ссора, о которой известно – с семьей убитых Ибрагимовых из-за скотины. 3 года назад Мирский продал им корову, которую они зарезали, что привело к скандалу, рассказал родственник.

«Вообще он трудоголик. Хозяйство, сено. Как женщины про него говорили: за лето три рубашки на плечах сгнивало от пота», - сказал Владимир.

Также он сообщил, что Мирский находится в разводе. От брака у него есть взрослая дочь.

54-летний Мирский задержан за убийство семьи Ибрагимовых в селе Волчанское Каменского района, а также за взрыв бомбы у отдела полиции в городе Лиски. В семье Ибрагимовых были убиты 59-летняя женщина, ее 19-летний сын и 6–летний внук. Мирский был ранен при задержании и сейчас находится в больнице. По одной из версий, мотивом стал конфликт из-за выпаса скота Мирского, который уничтожил часть соседских посевов, в результате чего Мирский был оштрафован сотрудниками местного отдела МВД.

https://news.rambler.ru/incidents/47226478-nazvan-motiv-ubiystva-semi-napavshim-na-otdel-politsii-pod-voronezhem/

Общество,МВД,Московский комсомолец,
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