Юрист рассказала, что нельзя писать в завещании

Юрист Анна Пономарева рассказала, что нельзя писать в завещании, чтобы оно не потеряло юридический смысл. В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт перечислила ряд ограничений, накладываемых российскими законами на документ о наследовании .
По словам Анны Пономаревой, при помощи завещания пожилые люди иногда хотят выказать свое недовольство и благоволение родственникам. Поэтому они составляют завещание так, что одному достается и квартира и деньги, а другому только долги.
Однако закон не позволяет делить наследство подобным образом, и нотариус просто откажется заверять завещание.
Кроме того, российское законодательство запрещает завещать имущество домашним животным. При этом зверей можно передать по наследству. Они являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи.
В завещании также запрещено прописывать условия, что наследник получит имущество, только если совершит определенные действия в пользу наследодателя.
Нельзя принуждать наследников к браку, запрещать переезд, выдвигать условия, касающиеся выбора профессии.
Ранее сообщалось, что мужчина из Египта бедствовал и жил на пособия, но умерев, оставил родне наследство в 1,5 млн долларов.