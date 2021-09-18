Юрист рассказала, что нельзя писать в завещании

Юрист Анна Пономарева рассказала, что нельзя писать в завещании, чтобы оно не потеряло юридический смысл. В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт перечислила ряд ограничений, накладываемых российскими законами на документ о наследовании .

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По словам Анны Пономаревой, при помощи завещания пожилые люди иногда хотят выказать свое недовольство и благоволение родственникам. Поэтому они составляют завещание так, что одному достается и квартира и деньги, а другому только долги.

Однако закон не позволяет делить наследство подобным образом, и нотариус просто откажется заверять завещание.

Кроме того, российское законодательство запрещает завещать имущество домашним животным. При этом зверей можно передать по наследству. Они являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи.

В завещании также запрещено прописывать условия, что наследник получит имущество, только если совершит определенные действия в пользу наследодателя.

Нельзя принуждать наследников к браку, запрещать переезд, выдвигать условия, касающиеся выбора профессии.