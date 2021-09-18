Избившую девушку блогер Mellstroy приступил к исправительным работам

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим) начал выполнять решение суда, приговорившего его к исправительным работам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Андрей Бурим, известный как блогер Mellstroy, начал работать в должности менеджера по закупкам в одной из московских фирм. Ему пришлось заняться этим делом в соответствии с решением Пресненского суда Москвы, приговорившего его к шести месяцам исправительных работ в июле 2021 года.
Напомним, что 23-летний Андрей Бурим попал в суд в качестве обвиняемого по статье 116 УК («побои»), подразумевающей в качестве наказания до двух лет лишения свободы. Дело было возбуждено после того, как во время стрим-трансляции в интернете блогер Mellstroy ударил 21-летнюю девушку лицом об стол. В момент происшествия в помещении, где велась съемка, находились гости Бурима. За трансляцией следили несколько тысяч зрителей.
Пострадавшая от рук блогера обратилась в полицию. Медики обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. В суде Бурим признал свою вину. Согласно приговору, помимо исправительных работ, с него взыскали 22 000 рублей в качестве компенсации затрат пострадавшей на лечение и еще 50 000 рублей — в счет возмещения морального вреда. Кроме того, 10% от его зарплаты менеджера будет перечисляться в доход государства.