Избившую девушку блогер Mellstroy приступил к исправительным работам

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим) начал выполнять решение суда, приговорившего его к исправительным работам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: vk.com vk.com

Андрей Бурим, известный как блогер Mellstroy, начал работать в должности менеджера по закупкам в одной из московских фирм. Ему пришлось заняться этим делом в соответствии с решением Пресненского суда Москвы, приговорившего его к шести месяцам исправительных работ в июле 2021 года.

Напомним, что 23-летний Андрей Бурим попал в суд в качестве обвиняемого по статье 116 УК («побои»), подразумевающей в качестве наказания до двух лет лишения свободы. Дело было возбуждено после того, как во время стрим-трансляции в интернете блогер Mellstroy ударил 21-летнюю девушку лицом об стол. В момент происшествия в помещении, где велась съемка, находились гости Бурима. За трансляцией следили несколько тысяч зрителей.