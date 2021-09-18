Учитель предупредил о ловушке при сдаче ЕГЭ

«Проблема в том, что прямо в школе, непосредственно на уроке, учитель не обязан этому учить. Это относится ко всем гуманитарным предметам. Там требуется писать достаточно большие тексты. А о написании таких текстов ни в одной программе не написано по предмету, что их надо этому учить. Дети откуда-то должны это сами знать. Либо, если находятся хорошие учителя, они учат этому на уроке, либо на дополнительных занятиях, либо приходится заниматься дома с репетитором», – объяснил Луховицкий.