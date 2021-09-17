В России началось производство вакцины AstraZeneca

В городе Пущино Московской области началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для отправки на экспорт. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, передает ТАСС. Выпуском занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм».