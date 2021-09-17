В России началось производство вакцины AstraZeneca

В городе Пущино Московской области началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для отправки на экспорт. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, передает ТАСС. Выпуском занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм».
По словам Осьмакова, на внутреннем рынке продолжится использование отечественных вакцин.
«Здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», — заявил чиновник.
Одно из последних исследований показало, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее AstraZeneca и китайской Sinopharm против коронавирусного штамма «дельта». Анализ провели аргентинские ученые на основе изучения 309 образцов плазмы людей, вылечившихся от коронавируса.