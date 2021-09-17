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В России началось производство вакцины AstraZeneca

Lenta.ru
37 минут назад

В городе Пущино Московской области началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для отправки на экспорт. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, передает ТАСС. Выпуском занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм».

В России началось производство вакцины AstraZeneca
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Осьмакова, на внутреннем рынке продолжится использование отечественных вакцин.

«Здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», — заявил чиновник.

Одно из последних исследований показало, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее AstraZeneca и китайской Sinopharm против коронавирусного штамма «дельта». Анализ провели аргентинские ученые на основе изучения 309 образцов плазмы людей, вылечившихся от коронавируса.

Общество,Р-Фарм,Россия,Пущино,
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