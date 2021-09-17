В РФ началось производство вакцины AstraZeneca

В России началось производство вакцины против коронавируса, разработанной сотрудниками Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Препарат предназначен для экспорта, сообщил журналистам первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

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По его словам, производство запущено на производственных мощностях компании "Р-Фарм".

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме", - добавил Осьмаков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев отмечал, что компания планиурет ежемесячно выпускать несколько сотен тысяч доз вакцины AstraZeneca. Препарат в полном объеме будет поставляться на экспорт.