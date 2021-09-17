Теория секса и битловедение: самые необычные факультеты в вузах

Президент Киевского института культуры и искусства Михаил Поплавский презентовал первый в мире факультет ТикТока. Известно, что на нем студентов будут учить продвигать аккаунты в соцсетях, другие подробности программы не озвучивались. О других необычных факультетах читайте в подборке «Рамблера».

Фото: Киевский институт культуры и искусства Киевский институт культуры и искусства

Факультет ТикТока в Томске

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В январе 2021 года в СМИ появилась информация о планах открыть факультет ТикТока на базе Томского политехнического университета. Позже руководство вуза пояснило, что речь идет не о целом факультете, а об отдельных модулях по работе с программой. В частности, будет изучаться маркетинг и опыт компаний, использующих соцсеть в бизнесе.

Факультет художников комиксов

Учебная программа для желающих рисовать комиксы существует на базе Школы дизайна Высшей школы экономики. Студентов учат писать сценарии, рисовать раскадровки, а также расскажут об истории стилей, научат леттерингу и работе с графическими программами. Программа рассчитана на четыре года.

Битловедение

Магистерская программа, посвященная The Beatles есть в Ливерпульском университете Хоуп. Автор годовой программы The Beatles, Popular Music & Society — Майкл Брокен, автор нескольких книг о Beatles и первый в мире человек, получивший докторскую степень за исследования поп-музыки. В программу входит изучение как музыкальных, так и социальных аспектов творчества группы.

Степдап-комедия

В Великобритании две бакалаврские программы, посвященные искусству писать и озвучивать стендап-монологи. Одна из них действует в Солфордском университете, другая — в Винчестерском. Студентам рассказывают об особенностях разных медиа, учат сочинять сценарии и держаться перед камерой. Итоговая работа может быть как теоретической, так и практической (выступление, перфоманс, театральный проект).

Принятие решений

Специалистов по принятию бизнес-решений учат в Университете Блумингтона в Индиане. На этой программе можно не только получить звание бакалавра или магистра, но и защитить диссертацию. Оперативно принимать решения учат на основе математических моделей и оперативных рассуждений.

Выращивание цитрусовых

Дипломированных специалистов по цитрусовым обучают в Южном колледже Флориды. Этот штат — главный поставщик апельсинов и грейпфрутов в США. Студенты учат биологию, химию, ландшафтный дизайн, экономику, и все — со специализацией на цитрусовых.

Теория секса

Бакалавриат и магистратура по такой специальности есть в университете Сан-Франциско. Студенты получают теоретические знания о процессах и изменениях половых функций и репродукции, интимных отношениях, развитии сексуальных и гендерных ролей, о социальном, культурном, историческом и моральном контекстах секса и любви.

Инструктор по приключениям

Бакалаврская программа Adventure Education действует в Плимутском университете (США, Нью-Гемпшир). Студентов учат различным походным навыкам, выживанию в экстремальных условиях и другим вещам, необходимым для инструктора по активным видам отдыха. В учебную программу входят как теория, так и практика.

Предотвращение природных бедствий