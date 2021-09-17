В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Синоптики спрогнозировали октябрьскую погоду на выходных в Москве

Анна Безрукова
20 минут назад

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала ИА «Москва 24», какой погоды ждать жителям и гостям российской столицы в предстоящие выходные, 18 и 19 сентября.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в пятницу, 17 сентября, в Москве будет переменная облачность и до 13 градусов тепла. Ночью могут быть заморозки до 4 градусов. А в Подмосковье объявили об оранжевом уровне погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября. Воздух местами может охладиться до 3 градусов.

«В Москве температура воздуха сохранится положительной, хотя и низкой для этих дат сентября, около +3...+5 градусов. Столь прохладная погода сохранится в субботу и воскресенье, то есть температура воздуха будет больше напоминать начало октября, чем середину сентября», — уточнила Позднякова.

В субботу, 18 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. При этом будет порывистый ветер 12–17 м/с, минимальная температура в ночные часы составит +3...+5 градусов, днем — +9...+11 градусов. В ночь на воскресенье осадки не прогнозируются, а днем уже будет влияние циклона, который подойдет к городу с Юго-Запада.

Синоптик предупредил россиян о глубокой холодной яме

Также Татьяна Позднякова добавила, что местами в воскресенье, 19 сентября в Москве пройдут дожди.

«Тепла можно не ждать. Температурный режим сохранится таким же, как и ранее: примерно +11 градусов днем, это максимум», — отметила специалист.

Общество,Видео,Татьяна Позднякова,Москва,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители