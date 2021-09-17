Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала ИА «Москва 24», какой погоды ждать жителям и гостям российской столицы в предстоящие выходные, 18 и 19 сентября.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в пятницу, 17 сентября, в Москве будет переменная облачность и до 13 градусов тепла. Ночью могут быть заморозки до 4 градусов. А в Подмосковье объявили об оранжевом уровне погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября. Воздух местами может охладиться до 3 градусов.

«В Москве температура воздуха сохранится положительной, хотя и низкой для этих дат сентября, около +3...+5 градусов. Столь прохладная погода сохранится в субботу и воскресенье, то есть температура воздуха будет больше напоминать начало октября, чем середину сентября», — уточнила Позднякова.

В субботу, 18 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. При этом будет порывистый ветер 12–17 м/с, минимальная температура в ночные часы составит +3...+5 градусов, днем — +9...+11 градусов. В ночь на воскресенье осадки не прогнозируются, а днем уже будет влияние циклона, который подойдет к городу с Юго-Запада.

Также Татьяна Позднякова добавила, что местами в воскресенье, 19 сентября в Москве пройдут дожди.