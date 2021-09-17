Россиян предупредили о нашествии тли из США

Американская ясеневая тля оккупировала всю Европу. Об этом пишет МК со ссылкой на Института экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Для оккупации ей потребовалось меньше 20 лет.

Фото: Reuters Reuters

Как сообщают ученые, в России за четыре года ею уже повреждено 30% ясеней. Только что в институте завершилось крупномасштабное исследование распространения этого насекомого- вредителя.

Американская тля способна очень быстро размножаться. Это мягкотелое беззащитное перед другими насекомыми и птицами существо высасывает сок из стволов, веток и листьев растений. В итоге листья сворачиваются и погибают, плоды перестают вызревать. Заражение может привести к полной гибели растения.

Тля покрыта белым пухом, а серебристые крылья придают ей сероватый оттенок. На английском ее называют «шерстистой пепельной тлей». Ест она исключительно пенсильванский ясень.