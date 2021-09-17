Кабмин сообщил о переносе выходных в 2022 году

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. В соответствии с документом, длительность новогодних праздников составит 10 дней до 9 января, а майские будут продолжаться с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

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Также в публикации приводится производственный календарь, где выделены периоды выходных и праздничных дней на 2022-й год.

Как уточнили в кабмине, выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочую субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта.

В результате, новогодние праздники продлятся с 31 2021 года до 9 января 2022-го, первые майские охватят четыре дня с 30 апреля по 3 мая, а вторые майские — четыре дня с 7 по 10 мая.

В феврале россияне отдохнут 23-го числа, в марте — с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы 5 марта перенесли на понедельник 7 марта). Выходными в новом году будут также периоды по три дня 11-13 июня и 4-6 ноября.