Блогер из Киева Антон Мурафа попытался пройти в в торговый центр в доспехах средневекового рыцаря. Видео появилось на его странице Instagram.
На кадрах видно, как пранкер пытается пройти через металлоискатель, система загорелась красным. Блогер попытался убрать телефон из рук, но это не помогло.
«Я вас не могу пропустить. Потому что вы не проходите по нашему дресс-коду. В принципе мне нравится все, но, понимаете, если бы эта была моя хата, то я бы вас пригласил, а так » - сказал охранник Антону.
После этого Мурафа сделал еще несколько попыток пройти, но охранники также заявляли, что в таком костюме нельзя пройти в ТРЦ.