Патриарх Кирилл объявил о кризисе в православном мире

Положение дел в семье православных церквей вызывает беспокойство, а ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно назвать кризисной. Об этом заявил на международной конференции богословов патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Причиной кризиса по мнению патриарха, стали разногласия православных во взглядах на устройство церковной жизни и понимание первенства и соборности. Также он предупредил о попытках рассорить греческое и средиземноморское православие со славянским. Также патриарх Кирилл осудил вторжение Константинопольского патриархата на Украину.