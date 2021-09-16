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Патриарх Кирилл объявил о кризисе в православном мире

Ura.Ru
19 минут назад

Положение дел в семье православных церквей вызывает беспокойство, а ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно назвать кризисной. Об этом заявил на международной конференции богословов патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл объявил о кризисе в православном мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную», — цитирует патриарха Кирилла «Российская газета».

Причиной кризиса по мнению патриарха, стали разногласия православных во взглядах на устройство церковной жизни и понимание первенства и соборности. Также он предупредил о попытках рассорить греческое и средиземноморское православие со славянским. Также патриарх Кирилл осудил вторжение Константинопольского патриархата на Украину.

Общество,Патриарх Кирилл,"Российская газета",
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