Умер отец историка Соколова

Скончался отец историка Олега Соколова , который жестоко убил свою доцентку Анастасию Ещенко . Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на супругу умершего Людмилу. Женщина рассказала, что у мужа Валерия не выдержало сердце.

"У меня муж умер. Отец Олега, который любил его без памяти, который никогда ему грубого слова не говорили, не бил, не ругал", - поделилась Людмила.

"Он болел-болел и вот умер два месяца назад. У меня трагедия. У меня сын в тюрьме, а муж в гробу", - уточнила Людмила.

Также женщина вспомнила, что отец Олега старался и заботился о нем. Про смерть отца историку рассказали его адвокаты. В ноябре 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.