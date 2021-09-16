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Скончался отец историка Соколова

Газета.Ru
41 минуту назад

Скончался отец историка Олега Соколова, который жестоко убил свою доцентку Анастасию Ещенко. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на супругу умершего Людмилу. Женщина рассказала, что у мужа Валерия не выдержало сердце.

Умер отец историка Соколова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня муж умер. Отец Олега, который любил его без памяти, который никогда ему грубого слова не говорили, не бил, не ругал", - поделилась Людмила.

По словам жены, когда по телевизору показывали сына, у его отца произошел приступ.

"Он болел-болел и вот умер два месяца назад. У меня трагедия. У меня сын в тюрьме, а муж в гробу", - уточнила Людмила.

Также женщина вспомнила, что отец Олега старался и заботился о нем. Про смерть отца историку рассказали его адвокаты. В ноябре 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Ранее историку Соколову отказали в иске к Понасенкову.

Общество,Анастасия Ещенко,Олег Соколов,
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