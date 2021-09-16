Роман Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке

"Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов, теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. "Однажды в Голливуде" - роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми", - цитирует пресс-служба Феликса Сандалова, главного редактора Individuum.