Роман Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке

Дебютный роман режиссера Квентина Тарантино выйдет в аудио- и электронном форматах в России этой осенью, сообщили ТАСС в издательстве Individuum.
"Individuum приобрел права на издание романа Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". В России он поступит в продажу в ноябре 2021 года. Электронная версия и аудиокнига будут доступны эксклюзивно на "Букмейте", - сказали в пресс-службе.
"Однажды в Голливуде" - полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны. Книга расширяет сюжетное пространство фильма, рассказывающего историю некогда популярного актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт). В США роман вышел в конце июня и стал бестселлером по версии New York Times и книгой 1 на Amazon.
Книгу переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов, хорошо знакомые читателям по совместным переводам "Бесконечной шутки" Дэвида Фостера Уоллеса и "Муравечества" Чарли Кауфмана.
"Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов, теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. "Однажды в Голливуде" - роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми", - цитирует пресс-служба Феликса Сандалова, главного редактора Individuum.
Фильм Тарантино, "Однажды в... Голливуде" (2019), был номинирован на пять премий "Золотой глобус", десять премий BAFTA и десять "Оскаров". На широком экране российским зрителям фильм показала компания Sony Pictures, сейчас кинолента доступна на цифровых площадках.