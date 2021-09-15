В ВОЗ приостановили одобрение вакцины "Спутник V"

"Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", – сказал Барбоса.