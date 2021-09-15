Мексиканский рэп-исполнитель Dan Sur вживил себе в голову десятки золотых цепей вместо волос. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео с 23-летним блогером и музыкантом.
Dan Sur сделал себе операцию по имплантации специальных крюков под кожу и теперь он стал первым в мире человеком с золотыми волосами. Причем некоторые цепи инкрустированы бриллиантами.
«Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать», – передает слова рэпера Life SHOT.