Мексиканский рэп-исполнитель Dan Sur вживил себе в голову десятки золотых цепей вместо волос. Об этом сообщает Telegram -канал Life SHOT, опубликовавший видео с 23-летним блогером и музыкантом.

Dan Sur сделал себе операцию по имплантации специальных крюков под кожу и теперь он стал первым в мире человеком с золотыми волосами. Причем некоторые цепи инкрустированы бриллиантами.