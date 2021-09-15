Пока вы спали: В Европе начинается нефтяной переворот

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В Европе начинается нефтяной переворот

Рекордные цены на газ и подорожание электроэнергии в Европе привели к тому, что стало экономически выгодно перейти на сжигание нефтепродуктов. Эксперты прогнозируют увеличения спроса на нефть в Европе и возможный рост цен до 100 долларов за баррель, пишет «Независимая газета».

Росту стоимости нефти может также способствовать уменьшение ее добычи в Мексиканском заливе из-за ураганов, низкие температуры в зимние месяцы и действующие ограничения ОПЕК+ по добыче. Однако далеко не все эксперты ждут подорожания нефти. По мнению ряда аналитиков, потенциал замены газа на сжигание нефтепродуктов крайне ограничен, а рост спроса на нефть приведет к увеличению предложения.

В США призвали к переговорам с Китаем

Заместитель председателя Комитета начальников штабов США Джон Хайтен указал на то, что Китай стремительно развивает свои ядерные силы, однако американско - китайский диалог в этой области отсутствует, несмотря на его острую необходимость. Об этом сообщает «Независимая газета».

Эксперты отмечают, что подобное заявление необычно для Пентагона, однако в последнее время многие политики в США, в том числе близкие к администрации президента Джо Байдена, говорят о том, что надо как-то договариваться с Россией и Китаем. При этом сам Китай хочет договариваться с США по экономическим вопросам, а в военной сфере говорит о необходимости сначала «догнать американцев», а уже потом вести переговоры.

Россию обвинили в срыве совещания ОБСЕ

Страны Запада обвинили Россию в нежелании договариваться и жесткой позиции, которые привели к срыву ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения. Об этом пишет «Коммерсант».

В свою очередь Россия заявила, что Запад политизировал совещание, превратив его в площадку для нападок на российскую сторону, а также не хочет обсуждать неудобные для ряда европейских стран темы, такие как распространение неонацизма.

Банки заявили о росте числа мошенничеств в Telegram

По данным крупнейших российских банков, в Telegram резко выросло число фишинговых сообщений, содержащих рекламу финансовых организаций. При этом из-за слабой модерации постов в мессенджере персональные данные россиян попадают к мошенникам, пишут «Известия».

В кредитных организациях отметили, что среди основных сценариев, которыми пользуются в своих рекламных предложениях преступники, - акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты, а также различные варианты инвестирования денежных средств. Переходя по ссылкам в рекламе и вводя логины и пароли карт, пользователи Telegram рискуют не только своими сбережениями, на них также может быть оформлен кредит, предупредили банки.

Почему Россия не наращивает нефтедобычу?

Агентство Bloomberg выяснило, что, несмотря на повышение квот ОПЕК+ по нефтедобыче, Россия не наращивает ее объемы. Российская нефтянка могла бы производить дополнительные 200 тысяч баррелей каждый день, но не делает этого. В чем причина, разбирались «Известия».