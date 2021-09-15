Пока вы спали: В Европе начинается нефтяной переворот

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Рекордные цены на газ и подорожание электроэнергии в Европе привели к тому, что стало экономически выгодно перейти на сжигание нефтепродуктов. Эксперты прогнозируют увеличения спроса на нефть в Европе и возможный рост цен до 100 долларов за баррель, пишет «Независимая газета».
Росту стоимости нефти может также способствовать уменьшение ее добычи в Мексиканском заливе из-за ураганов, низкие температуры в зимние месяцы и действующие ограничения ОПЕК+ по добыче. Однако далеко не все эксперты ждут подорожания нефти. По мнению ряда аналитиков, потенциал замены газа на сжигание нефтепродуктов крайне ограничен, а рост спроса на нефть приведет к увеличению предложения.
Заместитель председателя Комитета начальников штабов США Джон Хайтен указал на то, что Китай стремительно развивает свои ядерные силы, однако американско - китайский диалог в этой области отсутствует, несмотря на его острую необходимость. Об этом сообщает «Независимая газета».
Эксперты отмечают, что подобное заявление необычно для Пентагона, однако в последнее время многие политики в США, в том числе близкие к администрации президента Джо Байдена, говорят о том, что надо как-то договариваться с Россией и Китаем. При этом сам Китай хочет договариваться с США по экономическим вопросам, а в военной сфере говорит о необходимости сначала «догнать американцев», а уже потом вести переговоры.
Страны Запада обвинили Россию в нежелании договариваться и жесткой позиции, которые привели к срыву ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения. Об этом пишет «Коммерсант».
В свою очередь Россия заявила, что Запад политизировал совещание, превратив его в площадку для нападок на российскую сторону, а также не хочет обсуждать неудобные для ряда европейских стран темы, такие как распространение неонацизма.
По данным крупнейших российских банков, в Telegram резко выросло число фишинговых сообщений, содержащих рекламу финансовых организаций. При этом из-за слабой модерации постов в мессенджере персональные данные россиян попадают к мошенникам, пишут «Известия».
В кредитных организациях отметили, что среди основных сценариев, которыми пользуются в своих рекламных предложениях преступники, - акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты, а также различные варианты инвестирования денежных средств. Переходя по ссылкам в рекламе и вводя логины и пароли карт, пользователи Telegram рискуют не только своими сбережениями, на них также может быть оформлен кредит, предупредили банки.
Агентство Bloomberg выяснило, что, несмотря на повышение квот ОПЕК+ по нефтедобыче, Россия не наращивает ее объемы. Российская нефтянка могла бы производить дополнительные 200 тысяч баррелей каждый день, но не делает этого. В чем причина, разбирались «Известия».
По данным издания, одно из возможных объяснений — не удалось в полной мере восстановить добычу на некоторых месторождениях. Однако речь может идти и о снижении добычи газового конденсата, которая имеет ярко выраженную сезонность и учитывается в общих объемах нефтедобычи в России. Эксперты отмечают, что проблем с добычей именно нефти в РФ нет, а все крупнейшие компании говорят о том, что в короткие сроки могут вернуться к доковидному уровню.