В Минздраве назвали общее число вакцинированных граждан

К настоящему моменту известно, что общее число привитых от коронавируса россиян в разных регионах страны превышает 46 миллионов. Такое число вакцинированных назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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При этом он отметил, что под наблюдением медиков в больницах сейчас находится около 723 тысяч пациентов с COVID-19.

В заключение Мурашко заявил, что врачи готовы к активной борьбе с коронавирусом. Главная задача системы здравоохранения — прервать «этот эпидемический процесс». Чтобы это сделать, пояснил он, важна вакцинация населения. Мурашко также сказал, что еще до холодов необходимо создать безопасную среду для россиян.

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что около миллиона россиян полностью прошли вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона». В скором времени в оборот попадет еще около 1,3 миллиона прививок, которые произвели по полному циклу.