В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Единая Россия" готовит программу повышения качества медобразования

Газета.Ru
36 минут назад

В ходе совещания у президента с членами правительства и представителями партии Денис Проценко отметил, что перезагрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров и повышение квалификации врачей и медсестер. Предложения по изменению системы были собраны при подготовке народной программы Единой России, отметил главврач больницы в Коммунарке.

"Единая Россия" готовит программу повышения качества медобразования
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ключевое звено изменений – реализация программы медицинской реабилитации. "Чтобы реабилитация заработала, должна быть реализована программа диспансеризации. Это должна быть программа быстрых процессов. Иначе люди на нее не пойдут. Особое внимание – отдаленным регионам и доступности медпомощи в них. Еще очень важный аспект – медкадры. В том числе на селе. У нас есть работающие программы, такие как "Земский доктор", но они тоже требуют изменений. Нужно удерживать врачей на селе, ввести для них дополнительную мотивацию. Уверен, это поможет сделать эту работу престижной", - подчеркнул Проценко.

Напомним, запустить программу развития медицинской реабилитации, в том числе после коронавируса, правительству и "Единой России" президент поручил на Съезде партии в июне. Владимир Путин подчеркнул, что на нее должно быть выделено не менее 100 млрд рублей на 2021-2026 годы, причем 60 млрд из них - на 2021-2024 годы. По мнению Дениса Проценко, реабилитация больных коронавирусом должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии.

Общество,Денис Проценко,Владимир Путин,Единая Россия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители