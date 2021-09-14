"Единая Россия" готовит программу повышения качества медобразования

В ходе совещания у президента с членами правительства и представителями партии Денис Проценко отметил, что перезагрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров и повышение квалификации врачей и медсестер. Предложения по изменению системы были собраны при подготовке народной программы Единой России, отметил главврач больницы в Коммунарке.

Ключевое звено изменений – реализация программы медицинской реабилитации. "Чтобы реабилитация заработала, должна быть реализована программа диспансеризации. Это должна быть программа быстрых процессов. Иначе люди на нее не пойдут. Особое внимание – отдаленным регионам и доступности медпомощи в них. Еще очень важный аспект – медкадры. В том числе на селе. У нас есть работающие программы, такие как "Земский доктор", но они тоже требуют изменений. Нужно удерживать врачей на селе, ввести для них дополнительную мотивацию. Уверен, это поможет сделать эту работу престижной", - подчеркнул Проценко.