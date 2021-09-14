ВЦИОМ узнал мечты россиян

Здоровья для себя, своих родственников и близких чаще всего называют граждане России в качестве мечты. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. Согласно данным ВЦИОМ, 10% респондентов ставили на первое место такое желание.

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На втором месте по популярности ответов идёт улучшение жилищных условий – приобретение квартиры или дома (8%). Третье место заняло стремление путешествовать (4%). При этом самым частым ответом оказалось вообще отсутствие какой-либо мечты.

Что касается воплощения заветных желаний, то половина попрошенных (49%) выразили уверенность, что полностью зависит от собственных усилий человека. Около 37% респондентов полагают, что цель достигается за счёт удачного стечения обстоятельств или помощи других людей.