Пока вы спали: Россия бросает вызов Франции и США в Африке

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Россия бросает вызов Франции и США в Африке

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Россия на фоне дипломатических споров африканских стран с западными державами и, пользуясь отсутствием мер безопасности, пытается изменить сложившийся порядок вещей и усилить свое влияние в Африке. Об этом пишет американское издание CNBC.

Издание напоминает, что только за последние два месяца Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с Нигерией и Эфиопией. Также журналисты отмечают, что российские наемники находятся в Ливии и Центральноафриканской Республике, оказывая военную помощь.

МВФ проинспектирует Белоруссию

Международный валютный фонд наравне с другими странами-членами выделил Белоруссии средства на борьбу с пандемией коронавируса в размере 923 млн долларов. Они уже зачислены в золотовалютные резервы страны, за счет чего те выросли на 14,2%, пишет «Независимая газета».

При этом призывы общественности и оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко не делать этого, а также предыдущие заявления белорусских властей, отрицавших пандемию COVID-19, вынудили фонд сформировать миссию для изучения ситуации в стране. Миссия уже начала свою работу, однако ее представители не приедут в Минск, а будут изучать ситуацию удаленно.

Генассамблея ООН обсудит борьбу с коронавирусом

Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке откроется 76-я сессия Генеральной ассамблеи. В рамках сессии пройдет неделя высокого уровня, на которой президент США Джозеф Байден намерен созвать онлайн-саммит по борьбе с вирусом и возможными новыми пандемиями, сообщает «Независимая газета».

При этом, несмотря на призыв принимающей стороны провести мероприятия в онлайн-режим, целый ряд членов ООН приняли решение направить своих делегатов в Нью-Йорк.

В России выдано рекордное количество автокредитов

По данным «Объединенного кредитного бюро», за прошедшие восемь месяцев этого года было выдано 562 тыс. автокредитов, что на 34,1% больше, чем в аналогичный период 2020-го. Об этом пишут «Известия».

Всего на покупку автомобилей жители России взяли у банков 518 млрд рублей — на 44% больше, чем за первое полугодие прошлого года. А средняя сумма автокредита выросла на 30%.

Правительство поставит пункты техосмотра на паузу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о поддержке правительством законопроекта об отмене обязательного техосмотра некоммерческого автотранспорта. ТО оставят только в случае перерегистрации транспортного средства при смене собственника и при условии, что машине более четырех лет, пишет «Независимая газета».