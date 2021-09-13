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Мясников дал советы россиянам по видам прививок

Елена Прошина
28 минут назад

Россиянам старше 60 лет рекомендуется делать прививки не только от гриппа и коронавируса, рассказал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников дал советы россиянам по видам прививок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доктор отметил, что необходимо также пройти вакцинацию от пневмококка и уточнить, нужно ли ревакцинироваться от гепатита В. Совет также касается людей, у которых есть хронические заболевания.

Отдельный совет Мясников дал беременным. Он подчеркнул, что им нужно поставить прививку от столбняка. Тем, у кого удалена селезенка, нужно быть вакцинированными от пневмококка и менингококка, отметил эксперт.

Напомним, что ранее Мясников объяснил разницу между натуральными и синтетическими витаминами. Врач отметил, что натуральные - значительно полезнее и оказывают на организм более сильный эффект.

По словам Мясникова, прием таблеток совершенно по-другому усваиваются организмом, и после их употребления от витаминов «не остается и следа».

Общество,Александр Мясников,
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