Мясников дал советы россиянам по видам прививок

Россиянам старше 60 лет рекомендуется делать прививки не только от гриппа и коронавируса, рассказал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

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Доктор отметил, что необходимо также пройти вакцинацию от пневмококка и уточнить, нужно ли ревакцинироваться от гепатита В. Совет также касается людей, у которых есть хронические заболевания.

Отдельный совет Мясников дал беременным. Он подчеркнул, что им нужно поставить прививку от столбняка. Тем, у кого удалена селезенка, нужно быть вакцинированными от пневмококка и менингококка, отметил эксперт.

Напомним, что ранее Мясников объяснил разницу между натуральными и синтетическими витаминами. Врач отметил, что натуральные - значительно полезнее и оказывают на организм более сильный эффект.