Мясников дал советы россиянам по видам прививок

Россиянам старше 60 лет рекомендуется делать прививки не только от гриппа и коронавируса, рассказал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор отметил, что необходимо также пройти вакцинацию от пневмококка и уточнить, нужно ли ревакцинироваться от гепатита В. Совет также касается людей, у которых есть хронические заболевания.
Отдельный совет Мясников дал беременным. Он подчеркнул, что им нужно поставить прививку от столбняка. Тем, у кого удалена селезенка, нужно быть вакцинированными от пневмококка и менингококка, отметил эксперт.
Напомним, что ранее Мясников объяснил разницу между натуральными и синтетическими витаминами. Врач отметил, что натуральные - значительно полезнее и оказывают на организм более сильный эффект.
По словам Мясникова, прием таблеток совершенно по-другому усваиваются организмом, и после их употребления от витаминов «не остается и следа».