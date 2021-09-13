Ускорить темпы вакцинации призами попробуют на Камчатке

Правительство Камчатки признало, что пока не справляется с кампанией по вакцинации населения от коронавируса, и решило разыграть среди привитых граждан автомобиль, сообщает ИА DEITA.RU.

На совещании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 первый вице-губернатор Сергей Нехаев доложил, что к середине сентября в крае вакцинировано 42% населения – около 82 тысяч человек. Но для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы привито было 80% жителей региона, то есть более 197 тысяч человек. Планку подняли 1 сентября, ранее уровень коллективного иммунитета был на уровне 60% (147 тысяч человек).

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По оценке Нехаева, если вакцинация будет продолжаться такими темпами, то коллективный иммунитет Камчатка получит не раньше, чем в середине 2022 года. Уже третью неделю подряд желающих привиться становится всё меньше – около 350 человек в день, на пике активности этот показатель составлял 1200 человек.

Чиновник напомнил, что месяц назад губернатор Владимир Солодов распорядился провести стимулирующие акции для населения, краевое правительство даже выделило на поощрения за прививки деньги, но никакой работы в этом направлении не проводилось.

Глава краевого Минздрава Андрей Кузьмин доложил, что уже сегодня акция стартует – сначала среди привившихся жителей региона разыграют 10 призов, а затем разыграют суперприз. На первом этапе акции розыгрыши будут проводиться еженедельно с 22 сентября по 10 ноября, причём в каждом розыгрыше могут принимать участие только те граждане, которые вакцинировались в течение последней недели. А 17 ноября разыграют главный приз – автомобиль российского производства.

Губернатор отметил, что до сегодняшнего дня он о готовящейся акции не знал.

Камчатка – уже не первый регион, который побуждает людей к вакцинации ценными призами. Так, в Приморском крае разыграют и автомобили, и квартиры. Розыгрыш состоится 25 сентября. В приморских МФЦ сотрудники будут помогать гражданам пожилого возраста регистрироваться для участия в жеребьёвке – это можно сделать, имея аккаунт на портале Государственных и муниципальных услуг.