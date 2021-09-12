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Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после COVID-19

Газета.Ru
50 минут назад

Кинорежиссер Андрей Звягинцев лечится в Германии от последствий коронавируса и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал издания URA.RU со ссылкой на источники.

Звягинцев находится в тяжелом состоянии после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент об угрозе жизни речи не идет», — рассказал источник издания.

В публикации отмечается, что в окружении режиссера опровергают информацию в Telegram-каналах.

Например, в Telegram-канале «Героиня Татлера» утверждается, что «в Берлине уже не первую неделю балансирует на грани жизни и смерти режиссер Андрей Звягинцев» с последствиями коронавируса.

В это же время Telegram-канал «Антиглянец» сообщает, что «Звягинцев лежит с тяжелейшим ковидом, только не в Берлине, а где-то в Германии».

Ранее стало известно, что продюсер Александр Роднянский планирует снять новые фильмы с режиссерами Андреем Звягинцевым и Кантемиром Балаговым, а также будет сотрудничать со Стивеном Содербергом.

Общество,Стивен Содерберг,Александр Роднянский,Андрей Звягинцев,Германия,
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