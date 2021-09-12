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Болельщики спасли падающего кота американским флагом.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В США во время матча американского футбола болельщики на стадионе спасли кота, который повис на опасной высоте, зацепившись когтями за трос. Котик упал, приземлившись на флаг, который растянули фанаты. Об этом сообщило издание NY Daily News.

Страсти накалились во время игры между Miami Hurricanes и Appalachian State Mountaineers. Все внимание болельщиков на стадионе Hard Rock было приковано к коту, который забрался на опасную высоту. На видео можно заметить, как котик болтается наверху, рискуя потерять одну из своих жизней.

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