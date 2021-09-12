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Телеведущая из Екатеринбурга умерла в 43 года

News.ru
1 час назад

Известная местная журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова умерла в Екатеринбурге на 44-м году жизни после продолжительной болезни. С 2001 года женщина была лицом «Областного телевидения», сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Российская телеведущая умерла в 43 года
Фото: Александр Осипов/facebook.comАлександр Осипов/facebook.com

После этого Анисимова успела поменять несколько работ, пока в 2019 году не попала в состав отдела, отвечающего за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.

В феврале 2021 года Анисимова перешла в департамент информационной политики Свердловской области, где трудилась заместителем директора.

Ранее стало известно, что актёр театра и кино, сыгравший в сериалах «Интерны» и «Глухарь», Владимир Яковлев умер в возрасте 62 лет. Он в 1986 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Тогда же, в 1980-е годы, дебютировал в кино. Работал в Малом театре и театре «Модерн». Сыграл более чем в 170 кинолентах.

Общество,Анастасия Анисимова,Владимир Яковлев,Екатеринбург,
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