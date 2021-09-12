Российская телеведущая умерла в 43 года

Известная местная журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова умерла в Екатеринбурге на 44-м году жизни после продолжительной болезни. С 2001 года женщина была лицом «Областного телевидения», сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Фото: Александр Осипов/facebook.com Александр Осипов/facebook.com

После этого Анисимова успела поменять несколько работ, пока в 2019 году не попала в состав отдела, отвечающего за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.

В феврале 2021 года Анисимова перешла в департамент информационной политики Свердловской области, где трудилась заместителем директора.