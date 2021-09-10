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В Шереметьево изменили схему взлёта самолётов после жалоб Путину

News.ru
31 минуту назад

Аэропорт Шереметьево внёс изменения в маршруты взлёта и посадки самолётов после жалоб местных жителей в различные инстанции на постоянный шум. Москвичи и жители Подмосковья обратились даже к Владимиру Путину. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Шереметьево изменили схему взлета самолётов после жалоб Путину
Фото: svo_airport/instagram.comsvo_airport/instagram.com

Один из активистов, жаловавшихся на неудобства, причиняемые работой аэропорта, назвал изменения «победой здравого смысла».

Сейчас в Голиково и Юрлово значительно тише. Все остальные населённые пункты на юг до Красногорска взлетающих самолётов не слышат, — сказал он изданию.

В Шереметьево комментировать ситуацию отказались. В Росавиации корреспондентам издания пояснили, что корректировки схем взлёта и посадки воздушных судов напрямую с жалобами граждан не связаны. В их основе лежат пожелания авиакомпаний. Подобные изменения будут внесены в работу порядка сотни аэродромов на европейской части России.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и области, устав от шума круглосуточно летающих над их домами самолётов, начали жаловаться в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и главе государства. Они отмечали, что не могут отдохнуть ни днём, ни ночью, страдают от стрессов и панических атак.

В Росавиации утверждали, что схемы авиамаршрутов разработаны в строгом соответствии с правилами, при этом невозможно полностью исключить шумовое воздействие. Областное управление Роспотребнадзора провело замеры шумового фона и направило материалы проверки в прокуратуру.

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