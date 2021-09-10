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Матвиенко, Воробьев, Пореченков и другие прощаются с главой МЧС. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве сегодня проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Траурное мероприятие в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина посетили, премьер-министр России Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также другие политики и известные деятели культуры. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Life SHOT.

«Он занимал очень трудную должность. Он каждый день, можно сказать, пропускал через себя чужую беду и был очень неравнодушным человеком, с таким настоящим государственным стержнем», – заявила Валентина Матвиенко.

«Настоящий герой, мужчина, до конца выполнял свой долг, и человеческий, и мужской по своей работе», – рассказал корреспондентам российский актер Михаил Пореченков.

Напомним, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий трагически погиб 8 сентября на учениях в Норильске, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Указом президента России Владимира Путина главе МЧС присвоено звание Героя России посмертно.

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