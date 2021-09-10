Пока вы спали: США помогают России зарабатывать на нефти

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США помогают России зарабатывать на нефти

США наращивают закупки российской нефти, в мае Россия уже обогнала Мексику и стала второй среди крупнейших экспортеров на американский рынок. По словам экспертов, это связано с несколькими факторами, в том числе падением нефтедобычи в Мексике и санкциями в отношении Венесуэлы, пишет «Взгляд».

«Россия стала поставщиком топлива для американских производителей в основном потому, что она производит тяжелую нефть. А многие НПЗ в США приспособлены под тяжелую нефть, в том числе российскую Urals. Поставки нефти из России замещают недостаток тяжелой нефти из Венесуэлы, на которую Штаты наложили санкции и запрет на покупку», – пояснил ведущий аналитик EXANTE Янис Кивкулис.

В Приднестровье обвинили Киев в поддержке экономической блокады

Украина помогает Молдавии организовать экономическую блокаду Приднестровья, отказавшись пропускать через свою границу автомобили с приднестровскими номерами и требуя заменить их нейтральными. Об этом заявил «Независимой газете» лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Запрет на пересечение границы автомобилями с приднестровскими номерами был введен Украиной с 1 сентября. При этом ранее Кишинев нарушил договоренности с Тирасполем и перестал выдавать нейтральные номера приднестровским грузо- и пассажироперевозчикам, по сути организовав экономическую блокаду, заявил Красносельский.

В России озаботились энергоэффективностью домов

В Счетной палате полагают, что повышение энергоэффективности домов поможет сократить коммунальные расходы россиян, и намерены в следующем году обратить особое внимание на соответствие жилья этому параметру после капитального ремонта. Об этом пишут «Известия».

При этом эксперты указали на то, что в условиях меняющегося климата куда более актуальным становится быстрое реагирования «ресурсников» на изменение температуры воздуха. Однако пока собственники в домах оплачивают как так называемый переотоп, так и недотоп.

В РФ предложили реформировать субсидирование перевозок

В Госсовете предложили реформировать систему субсидирования проезда на воздушном и железнодорожном транспорте, перейдя на адресные льготы только для социально незащищенных слоев населения. Также правительству предложено перераспределить субсидии из бюджета с железнодорожного транспорта на авиацию, сообщают «Известия».

Эксперты считают, что переход к адресной поддержке давно назревшая мера и прогнозируют, что в случае прекращения сплошного субсидирования ж/д перевозок, цены на проезд в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования могут вырасти на 10–15%.

Путин и Лукашенко заявили об экономической интеграции

Президент России Владимир Путин после переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявили о согласовании всех 28 союзных программ, договоренностях о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства. Об этом пишет «Взгляд».