В РФ случайно раскопали два старинных особняка вместо одного

На территории старинного особняка купца Мередина в Невьянске Свердловской области во время работ по созданию музея икон раскопали два старинных объекта вместо одного — там также нашли особняк с лавкой Нечкина. Кроме того, обнаружен целый археологический культурный слой — его поставили на государственную охрану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместительницу генерального директора по капитальному ремонту Свердловского областного краеведческого музея Ирину Кузнецову.