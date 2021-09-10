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В России случайно раскопали два старинных особняка вместо одного

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

На территории старинного особняка купца Мередина в Невьянске Свердловской области во время работ по созданию музея икон раскопали два старинных объекта вместо одного — там также нашли особняк с лавкой Нечкина. Кроме того, обнаружен целый археологический культурный слой — его поставили на государственную охрану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместительницу генерального директора по капитальному ремонту Свердловского областного краеведческого музея Ирину Кузнецову.

В РФ случайно раскопали два старинных особняка вместо одного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проведены проектные работы, именно эскизные, по изучению объекта, проведены работы по археологическим изысканиям на его площадке», — сказала она, подчеркнув, что дальнейшие раскопки требуют дополнительных финансовых вложений.

Кроме того, оказалось, что на территории находится не один старинный особняк, а два.

«Хотя мы в общем-то много старой документации изучили, выяснили, что когда-то давно [название объекта] звучало так — "особняк Мередина-Нечкина". (...) Мы сейчас на стадии переговоров с управлением по госохране, мы им написали, что такая ситуация», — добавила Кузнецова, говоря о случайной находке.

Ранее российские дайверы, исследуя акваторию Волги в районе села Работки под Нижним Новгородом, обнаружили старинное ядро. По предварительным данным, оно датируется эпохой правления царя Ивана Грозного.

Общество,Иван Грозный,Россия,Невьянск,
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