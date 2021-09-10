В России появятся интерактивные карты опасных объектов

«Работа по разработке карты началась чуть более полугода назад. За это время мы выстроили взаимодействие с органами власти как регионального, так и муниципального уровней, обеспечили обмен данными. Еще до запуска карты органы власти уже начали работу по нейтрализации опасных мест. Сейчас из всего перечня, а это 600 точек, уже полностью ликвидировано более 5 процентов», — отметил руководитель Центра управления регионом Курской области Михаил Шумаков.