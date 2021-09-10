Инфекционист назвал необходимые прививки

«Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ею болеют. Также каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка», — пояснил он.