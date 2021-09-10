В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Инфекционист назвал прививки, нужные россиянам

Газета.Ruиещё 7
18 минут назад

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев напомнил, что россияне могут привиться не только против COVID-19, но и от ряда других болезней, как, например, вирусный гепатит B. Об этом эксперт заявил в эфире радио Sputnik.

Инфекционист назвал необходимые прививки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, благодаря прививке можно защитить организм и от других болезней.

Многие люди заблуждаются, предполагая, что достаточно вакцинироваться от опасных болезней в детстве, обратил внимание медик. Как подчеркнул Акинфиев, важно прививаться взрослым против вирусного гепатита В.

«Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ею болеют. Также каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка», — пояснил он.

Еще, по утверждению инфекциониста, в текущем году важно наличие вакцинации против гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре предостерегли от совмещения прививок от гриппа и COVID-19.

Общество,Роспотребнадзор,ИА Sputnik,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители