Facebook запускает продажу умных очков

Компания Facebook представила Stories — «умные» очки. В их оправу встроены две пятимегапиксельные камеры, миниатюрные динамики и микрофоны. Можно вести фото и видеозапись, слушать музыку и совершать голосовые звонки.

Фото: Ray-Ban Films/Youtube Ray-Ban Films/Youtube

Это совместная разработка Facebook и компании Ray-Ban. Полные технические характеристики пока не раскрываются. Известно, что очки работают с приложениями Facebook View и Assistant.

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В России все еще довольно сложные юридические отношения с техникой, похожей на шпионскую. Записывающие ручки, зажигалки, брелоки, диктофоны и GPS-трекеры узаконили в 2019 году, но расслабляться не стоит, говорит гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев:

— Смягчение было на территории России, то есть смягчение правил было для, скажем, сотрудников МВД — они когда видят подобную технику, сами принимают решение, оценивают, что является спецтехникой, а что нет. Если мы говорим о поставках из-за границы, то здесь у нас контролирующий орган — таможня. Уровень таможенников, которые оценивают, шпионская это техника или нет, не всегда высокий. Поэтому я уверен, что будут поставки, которые рано или поздно попадут под эту категорию. А что касается шпионской техники — то любая техника, которая работает от наших команд — будь-то «Яндекс.Станция», Siri, «Алиса» или «Маруся», — 24 часа в сутки так же, как и очки от Facebook, будут контролировать вокруг все разговоры, чтобы выцепить оттуда ключевые фразы, по которым необходимо выполнить команды. Поэтому априори все эти технологии по факту шпионские. Как законодатель на это посмотрит — сложно пока сказать, потому что Facebook передает информацию для обработки за пределы России, где будут очки фигурировать и двигаться по каким кабинетам — тоже неизвестно. Здесь достаточно много вопросов, которые законодателю придется решать, потому что такая техника все больше и больше применяется.

— Насколько это перспективная разработка?

— У нас Google много лет назад презентовал свои очки. Я в этом ничего нового не вижу. И каждый IT-игант пытается эти технологии повторить и поставить продажи через свои каналы сбыта.

История со шпионскими приборами получила огласку на прямой линии президента. Курганский фермер купил на AliExpress GPS-трекер, чтобы не потерять корову. Однако против мужчины возбудили уголовное дело, но вскоре закрыли — за отсутствием состава преступления.

Всего за полгода с момента введения статьи об обороте спецсредств осудили около сотни человек, оправдан был только один. После этого в закон внесли поправки — не считается шпионской только та техника, которая находится в личном пользовании, и имеет отличительные черты записывающей аппаратуры, например, должно быть хорошо видно камеру. В очках от Facebook предусмотрен светодиод, который будет гореть во время записи видео. А значит, с осторожностью можно сделать вывод, что это не шпионская техника.

Однако очки все равно пройдут проверку наших служб перед продажей в России, говорит глава адвокатского бюро «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов:

— У нас технологии идут впереди закона. И безусловно, у нас есть ограничения по продаже, хранению или использованию технических средств, которые по определенным регламентам признаны шпионской техникой. В данном случае относительно того, что выпускает Facebook — апробации официальной еще нет. Я думаю, что после проведения определенных тестов будет принято юридическое решение, к какому виду устройств это отнести — которые будут разрешены на территории РФ или нет. Используемая техника не должна содержать каких-то скрытых функций для людей, которые могут попадать в поле ее использования. Должна быть определенная информация на таких очках о том, что они содержат те или иные функции.

— Какое потенциально можно получить наказание за такое? Раньше, вроде бы, было четыре года лишения свободы.

— Действительно, данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы. Наказание определяется в том числе из целей использования, одно дело когда это баловство, а другое дело, когда эта техника применяется либо для какой-то коммерческой разведки, либо при полноценном сборе информации в интересах какой-то страны. Можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Впрочем, о выходе на российский рынок новых очков от Facebook пока не сообщается. Анонс был для США, Великобритании, Италии, Австралии, Ирландии и Канады. Здесь представят около 20 вариантов устройств с разными линзами и оправами. Будут как классические модели, так и линзы с диоптриями.