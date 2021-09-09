Отели Египта будут за свой счет лечить туристов с ковидом

Власти Египта договорились с местными отелями, что те возьмут на себя расходы по лечению туристов, заболевших коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр туризма и древностей страны Халед аль-Анани.

"Если случай заболевания легкий, то турист остается в отеле. Мы заключили договоренность с отелями, что они оплатят расходы туристов во время их пребывания в Египте. Если случай тяжелый и туристу необходима госпитализация, все расходы будут покрыты египетским правительством в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире", - объявил аль-Анани.

По данным его ведомства, поток туристов из России удвоился по сравнению с началом года. На египетских курортах за это время отдохнули до 250 тысяч россиян. Министр рассказал, что в беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой обсудил перспективы увеличения количества авиарейсов между двумя странами. Сейчас авиакомпании выполняют из российских городов в Египет 15 рейсов в неделю и столько же в обратном направлении.