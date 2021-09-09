Ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион в Геленджике

"Органы прокуратуры края организовали проверку информации, распространенной в социальных сетях о том, что в городе-курорте Геленджике пятилетнего ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион из-за того, что мальчик не разговаривает. В настоящий момент устанавливается контакт с мамой для выяснения деталей произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.