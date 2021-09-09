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В Геленджике ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион

ТАСС
17 минут назад

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку в Геленджике после недопуска ребенка с синдромом Дауна на аттракцион, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион в Геленджике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в социальных сетях распространили видеозапись, где женщина сообщила, что ее пятилетнего сына не пустили на аттракцион "Веселые горки" в Геленджике. Отказ объяснили тем, что ребенок не разговаривает.

"Органы прокуратуры края организовали проверку информации, распространенной в социальных сетях о том, что в городе-курорте Геленджике пятилетнего ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион из-за того, что мальчик не разговаривает. В настоящий момент устанавливается контакт с мамой для выяснения деталей произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.

Общество,Генпрокуратура РФ,
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