Пока вы спали: Анкара и Дамаск ведут переговоры за спиной Москвы

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Анкара и Дамаск ведут переговоры за спиной Москвы

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Руководители спецслужб Турции и Сирии Хакан Фидан и Али Мамлюк договорились провести переговоры в Ираке, пишет «Независимая газета».

При этом бывшие турецкие официальные лица говорят о новой эпохе в отношениях между странами и утверждают, что для переговоров о борьбе с курдскими военизированными формированиями, миграционном кризисе, а также вооруженной оппозиции в Сирии сторонам больше не нужны посредники, в том числе и Россия.

Встреча Путина и Зеленского теряет смысл

Демонтаж в Киеве памятного знака дружбы столиц Украины и России именно в седьмую годовщину подписания Минских соглашений стал сигналом Кремлю об изменении отношения украинских властей к процессу мирного урегулирования в Донбассе. При этом планирующаяся встреча между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским постепенно теряет смысл, сообщает «Независимая газета».

На фоне подготовки встречи между лидерами России и Украины прошли переговоры украинского президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. После них посольство США в Киеве призвало Россию «вывести свои силы из Украины и вернуть полный контроль над ее международно признанными границами». При этом спикер украинской делегации на Минских переговорах Алексей Арестович заявил, что выполнение уже подписанных оглашений по Донбассу «не является обязательным».

Цены на газ в Европе побили рекорд

Отказ «Газпрома» от наращивания транзита через Украину, снижение поставок газа по трубопроводу Ямал—Европа и проблемы с заполняемостью европейских газовых хранилищ привели к тому, что газовые котировки приблизились к $660 за 1 тыс. кубометров. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом в «Газпроме» подчеркивают, что обязательства перед европейскими потребителями выполняются в полном объеме. А эксперты прогнозируют, что цены на газ упадут с запуском «Северного потока-2».

Московские камеры проверят шлемы и ОСАГО

Центр организации дорожного движения Москвы объявил тендер по аренде 500 камер «для фиксации нарушений ПДД» на сумму 3,27 млрд руб. При этом новые камеры должны фиксировать передвигающихся без шлема мотоциклистов, их опасные маневры между полосами, а также выявлять в потоке транспортные средства без техосмотра и ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсант».

В ЦОДД уточнили, что новые камеры будут установлены в очагах аварийности, а также на выделенных полосах.

Вирусолог оценил безопасность лабораторий в Китае

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов отметил, что в Китае ранее были аварии в лабораториях, где работают с самыми опасными патогенами. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».