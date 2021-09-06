Кабмин реализовал инициативу "Единой России" о поставке школьных автобусов и "скорых"

Правительство реализует инициативу партии "Единая Россия" о поставке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, в российские регионы уже поступило почти три тысячи единиц нового транспорта.

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Об этом сообщается в Telegram-канале ЕР. Отмечается, что из поступивших машин 900 – это "скорые", 2000 – школьные автобусы. По словам вице-премьера Юрия Борисова, процесс производства и поставки отечественные производители запустили, не дожидаясь распоряжений кабмина. В партии уточнили, что при составлении карты потребностей регионов РФ в "скорых" и школьных автобусах в первую очередь внимание было обращено на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи.

"По результатам проработки регионов с учетом потребностей подготовлены предложения по распределению между субъектами. Кроме того, правительство считает необходимым предоставление авансового платежа в размере 100% поставщикам. Это позволит свести к нулю неисполнение поручения президента", - подчеркнул Борисов.

По данным ЕР, новый транспорт поступит в российские регионы до 15 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что правительство предусмотрит в бюджете на ближайшие годы по 10 млрд руб. ежегодно на закупку новых школьных автобусов, а также по 6 млрд руб. на закупку машин скорой помощи. Он отметил, что в течение четырех лет регионы должны получить по меньшей мере 16 тыс. автобусов и 5 тыс. "скорых".