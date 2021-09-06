В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кабмин реализовал инициативу "Единой России" о поставке школьных автобусов и "скорых"

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Правительство реализует инициативу партии "Единая Россия" о поставке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, в российские регионы уже поступило почти три тысячи единиц нового транспорта.

Кабмин реализовал инициативу "Единой России" о поставке школьных автобусов и "скорых"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ЕР. Отмечается, что из поступивших машин 900 – это "скорые", 2000 – школьные автобусы. По словам вице-премьера Юрия Борисова, процесс производства и поставки отечественные производители запустили, не дожидаясь распоряжений кабмина. В партии уточнили, что при составлении карты потребностей регионов РФ в "скорых" и школьных автобусах в первую очередь внимание было обращено на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи.

"По результатам проработки регионов с учетом потребностей подготовлены предложения по распределению между субъектами. Кроме того, правительство считает необходимым предоставление авансового платежа в размере 100% поставщикам. Это позволит свести к нулю неисполнение поручения президента", - подчеркнул Борисов.

По данным ЕР, новый транспорт поступит в российские регионы до 15 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что правительство предусмотрит в бюджете на ближайшие годы по 10 млрд руб. ежегодно на закупку новых школьных автобусов, а также по 6 млрд руб. на закупку машин скорой помощи. Он отметил, что в течение четырех лет регионы должны получить по меньшей мере 16 тыс. автобусов и 5 тыс. "скорых".

Глава кабмина напомнил, что до конца 2021 года регионы должны получить как минимум 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи и более 4 тыс. школьных автобусов, на что ранее было выделено почти 15,5 млрд руб. Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов в ходе онлайн-совещания в штабе общественной поддержки "Единой России" заявил, что ЕР помогла выполнить поручения президента по поставке школьных автобусов в регионы.

Общество,Михаил Мишустин,Юрий Борисов,Единая Россия,Правительство РФ,Россия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители