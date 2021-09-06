У Ефремова произошел отек Квинке

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок из-за ДТП со смертельным исходом, в августе перенёс сезонную аллергию, которая привела к отёку Квинке. Об этом StarHit рассказал адвокат артиста Пётр Хархорин.

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По его словам, в колонии общего режима под Белгородом, где содержится Ефремов, созданы все необходимые медицинские условия. Актёру была своевременно оказана помощь, а медчасть работает на очень хорошем уровне.

«Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом — всё-таки решается его судьба», — сообщил юрист, говоря о предстоящем рассмотрении судом жалобы о смягчении наказания артисту.

Ранее адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский признался в беседе с NEWS.ru, что его рассмешила жалоба стороны защиты Ефремова на приговор. Он назвал её несуразной.

Добровинский отметил, что актёру не везло с адвокатами, выразил сожаление в связи с падением уровня профессионализма юристов и оценил возможные итоги рассмотрения жалобы на приговор Ефремову.