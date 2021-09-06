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Адвокат рассказал об отёке Квинке у Ефремова

News.ruиещё 1
12 минут назад

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок из-за ДТП со смертельным исходом, в августе перенёс сезонную аллергию, которая привела к отёку Квинке. Об этом StarHit рассказал адвокат артиста Пётр Хархорин.

У Ефремова произошел отек Квинке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в колонии общего режима под Белгородом, где содержится Ефремов, созданы все необходимые медицинские условия. Актёру была своевременно оказана помощь, а медчасть работает на очень хорошем уровне.

«Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом — всё-таки решается его судьба», — сообщил юрист, говоря о предстоящем рассмотрении судом жалобы о смягчении наказания артисту.

Ранее адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский признался в беседе с NEWS.ru, что его рассмешила жалоба стороны защиты Ефремова на приговор. Он назвал её несуразной.

Жена Михаила Ефремова пожаловалась на тяжелую жизнь

Добровинский отметил, что актёру не везло с адвокатами, выразил сожаление в связи с падением уровня профессионализма юристов и оценил возможные итоги рассмотрения жалобы на приговор Ефремову.

Адвокаты Ефремова ранее пожаловались на вынесенный ему приговор сроком в 7,5 года и попросили суд о смягчении наказания. Рассмотрение жалобы состоится 15 сентября. В документе говорится о нестабильном психическом состоянии артиста и других проблемах со здоровьем. Адвокаты Ефремова обращают внимание суда и на то, что на иждивении актёра находятся родственники, которые остались без кормильца. Эти факты, по мнению стороны защиты актёра, могут быть учтены судом и способствовать переводу осуждённого в колонию-поселение и сокращению срока заключения.

Общество,Александр Добровинский,Михаил Ефремов,ФСИН,StarHit,Белгород,
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