Пока вы спали: Бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд

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Фото: Рамблер Рамблер

Бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд рублей

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По данным Росфинмониторинга, суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе средств на 616 млрд рублей. Такова сумма требований по судебным спорам, к которым была привлечена служба в 2020 году, пишут «Известия».

В отчете Росфинмониторинга отмечается, что для легализации незаконных доходов бизнесмены обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных документов и обналичивания либо вывода денежных средств за рубеж. В 2020 году суды обратились в Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями по более чем пяти тысячам разбирательств на сумму около 616 млрд рублей.

НАТО намерено дружить с Россией против талибов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости извлечь уроки из ситуации в Афганистане и взаимодействовать в вопросе борьбы с терроризмом с Россией и Китаем. А министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что Россия должна принять участия в переговорах G7, которые будут посвящены победе террористической организации «Талибан»* в Афганистане, пишет «Независимая газета».

В свою очередь эксперты уверены, что тесное сотрудничество России и Запада по вопросу Афганистана могут осложнить или даже исключить проблемы на других направлениях и прошлый неудачный опыт взаимодействия по афганскому вопросу.

Подсчитаны убытки России из-за отказа Европы от нефти и газа

Полный переход стран Европы к углеродной нейтральности грозит России падением к 2050 году производства нефти и газового конденсата на 72%, газа – на 52%, угля – на 90%. А также потерей 179 млрд долларов экспортной выручки к 2035 году и 192 млрд долларов к 2050 году. Такой прогноз, по данным газеты «Взгляд», озвучил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

При этом эксперты усомнились в том, что европейские страны уже через 30 лет смогут полностью отказаться от нефти, газа и угля из России. Также Россия выходит на азиатские рынки, но высокая конкуренция на этом направлении собьет цены и часть экспортной выручки будет потеряна, отметили они.

Эксперты оценили массовые драки мигрантов в Москве

В Москве еженедельно появляются сообщения о массовых драках мигрантов из Средней Азии и Закавказья. В причинах сложившейся в столице ситуации разбирались опрошенные NEWS.ru эксперты.

По их словам, причинами массовых драк мигрантов могут служить обострения ситуации между странами, из которых они родом. В частности, конфликты между диаспорами провоцировали столкновения в Нагорном Карабахе и на границе Киргизии и Таджикистана. При этом ряд экспертов отмечает, что проблеме драк накануне выборов уделяется слишком большое внимание, и она явно преувеличена.

Польша ввела ЧП из-за Белоруссии и России

Президент Польши Анджеей Дуда утвердил постановление Совмина о введении ЧП в приграничных районах с Белоруссией. Это решение власти объясняют миграционным кризисом на польско-белорусской границе и проведением учений «Запад» с участием России, пишет «Независимая газета».

В свою очередь представитель оппозиции обратили внимание на поспешность ввежение режима ЧП и упрекнули власти в желании выдворить с приграничных территорий тех, кто интересовался положением мигрантов и отстаивал их права.