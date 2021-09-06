Минздрав анонсировал новые схемы лечения коронавируса

В Минздраве заканчивают обновление методических рекомендаций по лечению коронавируса, в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
«В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», – сказал РИА «Новости» Фисенко.
Напомним, сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения России Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра.