Минздрав анонсировал новые схемы лечения коронавируса

«В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», – сказал РИА «Новости» Фисенко.