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Профессор ВШЭ оценил реальные способности сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Способности у сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет Алисы Тепляковой действительно есть, но назвать их выдающимися нельзя. Такое мнение выразил профессор Высшей школы экономики, заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в интервью «Ленте.ру».

Профессор оценил способности сдавшей ЕГЭ в 8 лет россиянки
Фото: vk.comvk.com

По его словам, нельзя утверждать, что успехи ребенка объясняются только «натаскиванием» со стороны отца.

«Натаскать к 8-9 годам любого ребенка на что-то невозможно», — уверен Александров, говоря о реальных способностях ребенка.

Профессор ВШЭ признал, что «девочка, безусловно, способная».

«Но также очевидно, что у нее, скорее всего, нет никаких специальных способностей, иначе она бы поступала не на психфак, а на мехмат или еще куда-то. А психология — это такое общее образование. Просто девочка хорошо соображает», — заявил Александров.

Ранее сдавшая ЕГЭ в восемь лет Теплякова получила студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Ее отец Евгений Тепляков рассчитывает, что она окончит главный вуз страны за два года вместо пяти. При этом он не переживает, что у ребенка могут быть проблемы с социализацией. По мнению Евгения, возраст не помешает его дочери учиться среди студентов вдвое старше нее.

Общество,Образование,Евгений Тепляков,Даниил Александров,ВШЭ,МГУ,Lenta.ru,
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