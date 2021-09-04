В Москве начали продавать воздух с Патриарших прудов

Торговую палатку, в которой находчивые предприниматели решили торговать воздухом, москвичи заметили на Патриарших прудах. Фото опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы» Telegram-канал «Новости Москвы»

На снимке видна как сама палатка и один из продавцов, так и баннер с надписью: «Воздух Патриков. Собран на Патриарших прудах».

Эта идея насмешила подписчиков сообщества, они стали обсуждать ее. «Великие комбинаторы», «Хотят посчитать, сколько идиотов», «Новая ветка бизнеса! Проверяют, как люди отреагируют», «Деньги на воздух», — писали пользователи сети.

Комментаторы устроили своеобразную игру: многие попытались предположить, чем же пахнут Патриаршие. Большинство вариантов оказались нецензурными. Некоторые юзеры также предположили, что палатка — не реальная торговая точка, а реквизит для съемок сериала, которые проходили на Патриарших несколько дней назад.

Администрация канала уточнила, что приобрести 0,5 литра «Воздуха Патриков» продавцы предложили всего за 100 рублей.