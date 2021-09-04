Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров призвал людей внимательнее следить за своим психическим состоянием. Миллиардер заявил, что оно крайне зависимо от качества информации, которое получает мозг. В связи с этим Дуров призвал отказаться от залипания в Netflix и TikTok, порекомендовав вместо этого наполнять разум реальными фактами, чтобы решать фундаментальные проблемы и менять мир к лучшему.

Фото: Wikimedia / TechCrunch, CC BY 2.0 Wikimedia / TechCrunch, CC BY 2.0

Так же, как физическое состояние зависит от питания, состояние разума «зависит от качества информации, которой мы кормим наш мозг», написал Павел Дуров в своём Telegram-канале.

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«Разум — наш самый мощный инструмент. Нет ничего, что ему не под силу. Согласно многочисленным исследованиям, он активно генерирует новые идеи, даже когда мы отдыхаем или ничего не делаем. Часто мы можем найти решение сложных проблем просто после полноценного ночного сна», — пояснил основатель Telegram.

Дуров отметил, что зачастую люди не следят за тем, чем «кормят» свой разум. Бизнесмен посетовал на то, что большинство смотрит сериалы на Netflix и видеоролики в TikTok вместо того, чтобы интересоваться фактами о реальной жизни.

«На глубинном уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений занимает наше подсознание нахождением решений для проблем, которых не существует», — отметил Дуров.

Миллиардер убеждён: если кормить мозг данными о реальной жизни, он будет обрабатывать эти данные без непосредственных усилий человека и находить неожиданные решения.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить свой разум от липкой грязи второстепенного контента, которым "алгоритмы рекомендации" наводняют его на ежедневной основе. Если мы хотим вернуть себе креативную свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — призвал Дуров.

В октябре 2017 года Павел Дуров рассказал, что отказался от семи вещей: алкоголя, мяса, вредной пищи и сахара, кофеина, никотина и наркотиков, телевидения и медикаментов. По его словам, благодаря этим запретам он болел всего один раз за последние 15 лет. В июне 2019-го Дуров расширил список вещей в личном бан-листе, отказавшись от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. Как сказал миллиардер, после этого ему удалось добиться высокого уровня продуктивности и ясности мысли, а также развить волю и самодисциплину.