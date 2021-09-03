"Проехал мимо": Путин рассказал альтернативную версию гибели Филиппа

Существует альтернативная версия гибели митрополита Филиппа, которая не связана с Малютой Скуратовым, напомнил президент России Владимир Путин. В связи с этим он рекомендовал руководству Тверской области получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на возможном месте убийства архиерея.

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30 августа на встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о планах воссоздать Отроч монастырь, снесенный в 1930-е годы. На территории монастыря находилась церковь, в которой опричник Малюта Скуратов в 1569 году задушил митрополита Филиппа. Тогда Путин заметил, что это только одна из версий гибели священнослужителя. Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилев поинтересовался у главы государства, какие еще есть версии.

"Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - ответил Путин.