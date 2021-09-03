Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID

"Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% [привитых или переболевших] - это большая цифра, чуть более 90 млн человек. Назвав цифру 45 с небольшим [млн человек, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса], я не назвала цифру переболевших [ковидом] - она официально публикуется и каждый день меняется", - сказала она, выступая на марафоне "Новое знание".