Монахини озадачили пассажиров московского метро

Монахини в белой одежде с голубой каймой в московском метро озадачили россиян. Фотографию с сидящими в вагоне женщинами разместили в Facebook-группе «Москва моя».

Фото: Марина Смирнова / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook Марина Смирнова / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Многие интернет-пользователи признались, что им непонятен такой внешний вид, и стали гадать, какую религию исповедуют женщины.

«Туристки?», «Девушки в матросских костюмах», «Идеально в цвет сиденьям в вагоне», — написали в комментариях. Однако некоторые россияне объяснили, что необычными пассажирками оказались католические монашки ордена святой Терезы Калькуттской. «В просторечье — "сестры Матери Терезы". Ведут пару хосписов в Москве. Одежда — сари в цветах Бенгалии», — написал интернет-юзер.

Одна из подписчиц паблика вспомнила, как 11 лет назад встретила сестер матери Терезы в аэропорту Домодедово. «Мы застряли в "отстойнике". Они помогали всем, раздавали воду и вроде даже еду, в отличие от кафе внутри, которые взвинтили цены сразу же», — написала женщина.