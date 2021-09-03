В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Монахини в бело-голубых костюмах озадачили пассажиров московского метро

Мослента
30 минут назад

Монахини в белой одежде с голубой каймой в московском метро озадачили россиян. Фотографию с сидящими в вагоне женщинами разместили в Facebook-группе «Москва моя».

Монахини озадачили пассажиров московского метро
Фото: Марина Смирнова / группа «МОСКВА МОЯ» в FacebookМарина Смирнова / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Многие интернет-пользователи признались, что им непонятен такой внешний вид, и стали гадать, какую религию исповедуют женщины.

«Туристки?», «Девушки в матросских костюмах», «Идеально в цвет сиденьям в вагоне», — написали в комментариях. Однако некоторые россияне объяснили, что необычными пассажирками оказались католические монашки ордена святой Терезы Калькуттской. «В просторечье — "сестры Матери Терезы". Ведут пару хосписов в Москве. Одежда — сари в цветах Бенгалии», — написал интернет-юзер.

Одна из подписчиц паблика вспомнила, как 11 лет назад встретила сестер матери Терезы в аэропорту Домодедово. «Мы застряли в "отстойнике". Они помогали всем, раздавали воду и вроде даже еду, в отличие от кафе внутри, которые взвинтили цены сразу же», — написала женщина.

Ранее в августе священник Павел Островский возмутился сносом домовой церкви Святого Трифона в районе станции метро «Тульская». Он отметил, что храм располагался при комплексе Убежища для призрения слепых мужчин, построенном в 1913 году.

Общество,Павел Островский,Аэропорт Домодедово,Москва,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители