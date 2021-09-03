В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Девушки в костюмах женской груди вышли на акцию против Facebook. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Лондоне тату-художницы, представляющие объединение World Medical Artists, вышли на акцию против политики Facebook. Соцсеть блокирует их публикации, на которых фигурируют обнаженные женские соски. Видео появилось в telegram-канале «Подъём».

Сообщается, что алгоритмы популярной социальной сети удаляют фотографии, который выкладывают мастера татуировок, считая их порнографией. Дело в том, что тату-художницы выкладывают снимки своих работ на груди женщин, перенесших операции из-за рака. Тату мастера скрывают шрамы и другие недостатки после мастэктомии. В качестве протеста женщины вышли в костюмах женской груди к штабу Facebook. Они потребовали прекратить удалять изображения и блокировать их страницы.

Представители Facebook выразили восхищение работой тату-мастеров и объяснили, что их платформы не всегда могут отличить татуировку от обнаженной груди. В компании заверили, что весь удаленный контент World Medical Аrtists восстановлен.

Общество,Видео,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители