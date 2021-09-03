В Лондоне тату-художницы, представляющие объединение World Medical Artists, вышли на акцию против политики Facebook. Соцсеть блокирует их публикации, на которых фигурируют обнаженные женские соски. Видео появилось в telegram-канале «Подъём».

Сообщается, что алгоритмы популярной социальной сети удаляют фотографии, который выкладывают мастера татуировок, считая их порнографией. Дело в том, что тату-художницы выкладывают снимки своих работ на груди женщин, перенесших операции из-за рака. Тату мастера скрывают шрамы и другие недостатки после мастэктомии. В качестве протеста женщины вышли в костюмах женской груди к штабу Facebook. Они потребовали прекратить удалять изображения и блокировать их страницы.