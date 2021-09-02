В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Чечне откроется мечеть имени прадедушки Кадырова

Lenta.ru
1 час назад

В поселке имени Джамлайлы Алиханова в Чечне откроется мечеть имени прадедушки главы республики Рамзана Кадырова — Абдул-Кадыра. Об этом сообщил глава региона, передает агентство «Грозный-информ».

По его словам, открытие мечети запланировано на 5 сентября.

«По просьбе жителей поселка мечеть будет носить имя моего дорогого прадедушки Абдул-Кадыра», — сказал Кадыров.

По информации агентства, мечеть Абдул-Кадыра станет 1308-й по счету мечетью, открытой в республике.

Ранее стало известно, что в Грозном появится крупнейший в России исламский научно-просветительский центр. В здании разместят мечеть, которая одновременно сможет вмещать до 15 тысяч человек, муфтият, медресе (мусульманское учебное заведение, которое выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии), а также большую библиотеку.

Общество,Видео,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители