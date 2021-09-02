На Сахалине восстановили скандальный памятник Гагарину

«Привлекли художника и скульптора Константина Колупаева, который провел все работы. Пока определена временная схема размещения, для постоянной еще готовят место, администрация взяла на это где-то месяц-полтора. Потом постамент перенесут — Гагарин будет в приличном виде, и нам уже не будет стыдно», — пояснила Лаврик.